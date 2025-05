TEMPO.CO, Beijing - Uji coba bersama layanan helikopter yang diluncurkan operator penerbangan Cina, Reignwood Star Co Ltd, dan platform pemesanan taksi terbesar di negeri itu mendulang minat warga di Kota Beijing.



"Uji coba tiga hari mulai 15 Mei. Banyak yang mendaftar, tapi kapasitas kami terbatas," kata Kepala Pemasaran Reignwood Star Lv Gang dikutip dari Reuters.



Lebih dari 10 ribu orang mendaftar di platform buatan Didi Kuaidi, tapi hanya 100 yang bisa mendapatkan layanan tersebut.



Perjalanan pergi-pulang Beijing-Tianjin sejauh 230 kilometer bertarif 3.500 yuan atau sekitar Rp 7,4 juta per orang. Sedangkan tarif perjalanan pergi-pulang ke daerah pinggir Kota Danau Yanxi ditetapkan 1.999 yuan atau sekitar Rp 4,2 juta..



Perjalanan wisata dengan helikopter merupakan konsep baru di Cina, ketika militer mengontrol sebagian besar wilayah udara negeri tersebut.



Reignwood Star harus mengajukan permohonan persetujuan untuk mengadakan tur sehari sebelumnya. Aturan ini masih ketat meski Beijing telah menyederhanakan prosedur persetujuan penerbangan untuk pesawat pribadi sejak 2013.



Cina diperkirakan menjadi salah satu pasar penerbangan kecil terbesar di dunia dalam lima tahun ke depan, setelah Beijing secara bertahap menaikkan pembatasan penerbangan di ketinggian rendah.



REUTERS | ANTARA | EMRI