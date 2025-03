11 Artis yang Berada di Bawah Naungan GOLDMEDALIST

TEMPO.CO , Jakarta - GOLDMEDALIST baru-baru ini menjadi sorotan karena kasus yang menimpa artisnya, Kim Soo Hyun yang diduga menjadi penyebab kematian Kim Sae Ron yang meninggal pada 16 Februari 2025. Mengutip dari website resminya, GOLDMEDALIST adalah perusahaan yang bergerak di bidang bisnis manajemen selebritas3 GOLDMEDALIST juga diketahui turut memproduksi film dan drama. Salah satu karya yang cukup booming adalah drama It’s Okay to Not Be Okay .

Joeng Han Seol diketahui bergabung bersama GOLDMEDALIST pada 2022. Selama kariernya, ia mengambil beberapa peran kecil di drama Hospital Playlist 2, Revenge of Other, hingga Dr. Romantic 3.

Ia memulai debut aktingnya pada 2017 melalui peran-peran kecil, seperti di drama Sweet Revenge, When Time Stopped, hingga Run On.

Selain itu, ia juga pernah membintangi drama Duty After School sebagai peran pendukung dan muncul di episode 1 dan 2.

9. Kim Seong Ho

Kim Seong Ho diketahui turut membintangi beberapa drama melalui peran kecil, seperti My Fuxxxxx Romance, Political Fever, dan Rookie Cops.

10. Kim Su Gyeum

Aktor kelahiran 3 Desember 2001 ini cukup wara wiri di dunia hiburan Korea Selatan. Ia diketahui membintangi beberapa drama seperti Love Revolution, At a distance Spring is Green, Weak Hero Class 1, Duty After School, Dong Jae, dan the Good or the Bastard.

11. Lee Chae Min

Lee Chae Min memulai debut aktingnya pada 2021 dalam drama High Class. Ia merupakan mahasiswa jurusan akting di Korea National University of Arts. Lee Chae Min mendapatkan peran utama pertamanya di drama Hierarchy yang tayang pada 2024.