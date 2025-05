TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi wanita asal Inggris, Adele Laurie Blue Adkins, santer dikabarkan bakal meramaikan ajang olahraga Super Bowl 2017. Tabloid Inggris, The Sun, melaporkan National Football League mengincar kehadirannya untuk jeda pertama istirahat perhelatan Super Bowl tahun depan.



Sebuah sumber dari National Football League mengatakan kepada The Sun, "Tak seorang pun yang lebih besar di dunia daripada Adele sekarang dan penyelenggara bakal melakukan segalanya untuk mencoba membujuknya datang," kata sumber tersebut. Sumber tersebut menilai Adele selalu menjadi daya tarik dalam setiap penampilannya. "Setiap orang ingin menjadi bagian darinya dan mereka tahu mereka menjadi bagian dari penontonnya."



Jika rumor kehadiran Adele di Super Bowl ini benar, penyanyi berusia 28 tahun tersebut akan bergabung dengan daftar elite musikus yang menghiasi panggung Super Bowl. Nama yang pernah tampil sebelumnya antara lain Beyonce, Bruno Mars, Michael Jackson, The Rolling Stones, Prince, dan Madonna.



Super Bowl disebut sebagai acara olahraga tahunan yang paling banyak ditonton di dunia. Penampilan Adele nantinya akan menjadi yang terbaik setelah tampil di Glastonbury Juni 2016. Adele menganggap penampilan di Glastonbury itu sebagai momen terbaik dalam hidupnya.



Sumber dari National Football League juga mengungkap masalah yang mungkin akan muncul dari Adele. Adele selama ini disebut selalu demam panggung. Ini bisa menjadi persoalan, apalagi Super Bowl 2016 saja ditonton 112 juta orang. "Pertunjukan tampaknya agak menakutkan," demikian dituliskan Huffington Post.



Sampai saat ini, baik NFL maupun tim Adele belum mengkonfirmasi rencana penampilan penyanyi yang merilis lagu Hello pada 2015 itu.



BILLBOARD | HUFFINGTON POST | ARKHELAUS W.