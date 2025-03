Apakah Kim Soo Hyun Bisa Kena Pidana Jika Pacari Kim Sae Ron saat Masih di Bawah Umur?

Profil Para Pemain Drakor Knock Off, Ada Kim Soo Hyun dan Jo Bo Ah

Profil Jo Bo Ah yang Dikonfirmasi Perankan Song Hye Jung dalam Drama Knock Off

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa sebelum revisi pada 2020, undang-undang tersebut hanya berlaku untuk anak di bawah umur 13 tahun, bukan 16 tahun. Artinya pada 2015, ketika Kim Sae Ron berusia 15 tahun, undang-undang sebelumnya masih berlaku dan bintang The Man from Nowhere sudah tidak di bawah umur dan tidak melanggar hukum saat itu.