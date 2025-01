Carrie Underwood akan Tampil di Pelantikan Donald Trump sebagai Presiden AS ke-47

“Saya mencintai negara kami dan merasa terhormat diminta bernyanyi di pelantikan. Ini adalah kehormatan besar menjadi bagian kecil dari peristiwa bersejarah ini," ujarnya, dikutip dari The New York Times. Underwood, yang memenangkan ajang pencarian bakat American Idol pada 2005, dijadwalkan menyanyikan lagu patriotik ‘America the Beautiful’. Penampilannya akan diiringi oleh Armed Forces Chorus dan United States Naval Academy Glee Club.

Partisipasi Politik Carrie Underwood

Keputusan Underwood untuk tampil di pelantikan Trump menjadi perbincangan hangat, terutama karena pelantun ‘All-American Girl’ itu tidak pernah secara terbuka mendukungnya. Meskipun tampil dalam acara pelantikan, Underwood juga sebelumnya diketahui menghindari keterlibatan langsung dalam perdebatan politik.