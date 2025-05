Celine Evangelista: Biarkan Mereka Capek Bully Saya

TEMPO.CO, Jakarta - Cemoohan haters mewarnai hubungan Stefan William dan Celine Evangelista sejak awal berpacaran.

Meski telah menikah, Celine tetap di-bully. Alih-alih sibuk melawan, Stefan dan Celine menganggapnya angin lalu.

“Saya sudah mengklarifikasi, sudah menjelaskan panjang lebar, Celine bukan perusak hubungan saya sebelumnya. Tapi fans yang sulit move on, tetap menganggap Celine salah,” kata Stefan.

“Biar saja mereka yang capek mem-bully saya. Saya cuek saja. Nanti lama-lama mereka juga kehabisan kata-kata buat mem-bully saya, karena enggak pernah saya tanggapi,” timpal Celine Evangelista.

Komentar haters di akun Instagram tak pernah ditanggapi Celine serius, apalagi sampai membuatnya menutup akun.

“Menutup Instagram? Buat apa? Saya juga bisa cari duit dari Instagram. Saya enggak mau menutup pintu rezeki cuma gara-gara hal itu. Biar saja mereka waiting for me to care. Silakan saja berkomentar, bebas di situ. Tapi saya enggak pernah baca. Lagi pula terlalu banyak,” lanjut Celine.

