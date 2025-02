Dwayne Johnson Berduka atas Kepergian Anjing Kesayangannya, Hobbs

Ia pun mengenang Hobbs dengan lirik lagu favoritnya dari George Strait berjudul ‘What’s Going on in Your World’ yang juga ia jadikan latar musik unggahannya. "Aku bertanya-tanya bagaimana dunia barunya, karena aku tahu seperti apa dunia di sini tanpa dia,” ungkap aktor yang akrab disapa The Rock.

Lebih dari Sekadar Hewan Peliharaan