Jennie, Lisa, dan Rose BLACKPINK Berkumpul di Met Gala 2025

TEMPO.CO , Jakarta - Tiga anggota grup K-pop BLACKPINK , Jennie, Lisa, dan Rose menghadiri Met Gala 2025 . Mereka datang ke Metropolitan Museum of Art, New York dan tampil secara terpisah saat berpose di karpet merah pada Senin malam, 5 Mei 2025. Jennie menjadi anggota pertama yang hadir, diikuti Lisa, kemudian Rose. Sementara rekan mereka, Jisoo tidak datang. Tiga dari empat anggota BLACKPINK tampil di Met Gala 2025 dengan mewakili rumah mode yang berbeda. Tahun ini adalah debut Lisa di Met Gala. Jennie dan Rose sudah pernah hadir pada tahun-tahun sebelumnya.

Met Gala adalah acara amal dan penggalangan dana yang setiap tahun digelar oleh Costume Institute. Tema Met Gala 2025 adalah Superfine: Tailoring Black Style yang terinspirasi dari buku Monica L. Miller berjudul Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity (2009).