TEMPO.CO, Los Angeles - Justin Timberlake mengunggah foto reuni boyband lamanya, NSYNC, di Instagram, Selasa, 9 Agustus 2016. Dalam foto itu, para personel NSYNC terlihat berkumpul merayakan ulang tahun ke-40 JC Chasez, yang jatuh pada 8 Agustus 2016.



NSYNC adalah boyband yang terkenal di akhir era 90-an. NSYNC memiliki lima personel, yakni Justin Timberlake, JC Chasez, Joey Fatone, Lance Bass, dan Chris Kirkpatrick. Sejumlah lagu NSYNC sempat menjadi hit, di antaranya Bye Bye Bye, It's Gonna Be Me, dan Pop. Sayangnya, mereka memutuskan bubar pada 2002.



Dalam akun Instagram miliknya, Justin Timberlake menulis caption “JC 40 tahun… Dan jika kamu tidak tahu, sekarang kamu tahu.”



Foto tersebut menampilkan lima personel NSYNC yang tersenyum sambil berangkulan. Mereka memang sudah tidak lagi remaja. Namun kadar ketampanan kelimanya tidak berkurang.



Foto Justin Timberlake tersebut langsung membuat heboh para fan. “Tur reuni!!! Tolonglah!!!”, “Ini membuat saya lebih bahagia dari apa pun.”

“Tambah ganteng.” Komentar dilontarkan sejumlah fan di akun Instagram Justin Timberlake.



NSYNC belum memberikan informasi mengenai kemungkinan reuninya. NSYNC terakhir kali tampil sejenak saat Justin Timberlake menjadi bintang tamu MTV Video Music Awards 2013.

TABLOID BINTANG.COM