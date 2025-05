Maia Rayakan Ulang Tahunnya Bersama Dua Pria

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Maia Estianty merayakan ulang tahun ke-40, Jumat, 27 Januari 2017. Hari ini, dinihari, Maia mendapat kejutan dari dua anaknya, Al Ghazali dan Ahmad Abdul Qadir Jaelani alias Dul. Dalam foto yang diunggah Maia di akun Instagram pribadinya, @maiaestiantyreal, terlihat Maia berdiri memegang kue tar didampingi Al dan Dul.



"Thank you my Lopely!!!! myboys .....," tulis Maia pada kolom keterangan foto yang diunggah Jumat dinihari.



Foto tersebut langsung dihujani like dari netizen. Juga dibanjiri ucapan selamat ulang tahun dari netizen.



"Selamat ulang tahun bunda," ucap akun @kimangsriendrayani.



"Bunda happy birthday bundaaaa, barakallahu," tutur @tatanov.



"Hbd bunda maia.....sukses selalu ya," tulis @adhegerry.



Tak hanya ucapan, para pengikut Instagram Maia juga mendoakannya. "Happy milad bun @maiaestiantyreal panjang umur sehat selalu lancar dalam segala halnya yg terbaik," tulis @mommyaxel.



"Hbd bunda @maiaestiantyreal... sehat selalu bunda syg.... Doa buat bunda yg terbaik...," kata @fitri.lyn07.



“Selamat ulang tahun Bunda, sukses selalu,” tulis netizen lain. *



TABLOIDBINTANG.COM