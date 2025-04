Michelle Obama Diberi Kejutan Spesial di Konser Bruno Mars

Michelle Obama diketahui merupakan penggemar penyanyi Bruno Mars. Saat masih menjadi ibu negara, Michelle Obama juga pernah mengundangnya ke gedung putih di tahun 2015. Saat itu mereka memeriahkan panggung dengan bernyanyi lagu Uptown Funk bersama dengan bintang dari acara televisi So You Think You Can Dance All Stars.