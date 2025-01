Momen Kehangatan Keluarga di Golden Globes 2025: Ariana Grande, Zoe Saldana, hingga Adrien Brody

Sebelumnya, mereka juga tampil bersama dalam acara makan siang nominasi di Maybourne Beverly Hills, 17 Desember lalu. Ariana mendapatkan nominasi di Golden Globes untuk kategori Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture berkat perannya sebagai Glinda dalam Wicked (2024).

2. Zoe Saldana Rayakan Kemenangan Bersama Sang Ibu

Zoe Saldana meraih kemenangan di Golden Globes 2025 untuk kategori Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture berkat perannya dalam Emilia Perez (2024). Malam ini ia hadir bersama ibunya, Asalia Nazario. Dengan mata berkaca-kaca, Saldana naik ke panggung untuk menerima trofi. Dilansir dari People, dalam pidatonga, ia tak lupa memberi penghormatan pada keluarganya, "Aku cinta kalian. Kalian segalanya."

3. Adrien Brody Beri Penghormatan untuk Pengorbanan Orang Tua Imigran

Adrien Brody membawa pulang penghargaan Best Actor in a Motion Picture - Drama berkat perannya dalam The Brutalist (2024), sebuah drama imigran pasca-Perang Dunia II. Dalam pidatonya, ia mengenang perjalanan keluarganya yang bermigrasi ke Amerika. "Kalian selalu mendukung saya," ujar Brody dengan suara terbata-bata saat berbicara kepada orang tuanya, menurut laporan The Hollywood Reporter. Brody juga menceritakan perjuangan ibunya, Sylvia Plachy, melarikan diri dari Hungaria pada 1950-an yang mirip dengan karakternya di The Brutalist, seorang arsitek penyintas Holocaust yang melarikan diri ke AS.

4. Glen Powell Tampil Serasi Bersama Kedua Orang Tua