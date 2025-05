TEMPO.CO, Jakarta - Leonard Nimoy, aktor yang dikenal memainkan peran Spock dalam film serial televisi "Star Trek" meninggal pada usia 83 tahun.



Nimoy dibawa ke rumah sakit awal pekan ini dan dirawat karena penyakit paru-paru. Putranya mengatakan ia meninggal di Los Angeles. Aktor ini menulis di Twitter bulan lalu bahwa ia menderita penyakit paru obstruktif kronik, meskipun sudah berhenti merokok 30 tahun yang lalu.



Leonard Nimoy tampil sebagai Spock di Film "Star Trek" dari 1966-1969. Dia meniti karir sebegai seorang aktor dan sutradara sekaligus. Para penggemarnya mengingat Spock adalah setengah manusia dan setengah Vulcan.



Lawan mainnya William Shatner, yang berperan sebagai Kapten Kirk merilis pernyataan untuk FOX411 melalui email setelah berita kematian pasangan mainnya itu.



"Aku mencintainya seperti saudara," tulis Shatner. "Kita semua akan kehilangan humor, bakat, dan kemampuannya."



Dua buku biografi Nimoy terlihat bertentangan, yakni "I Am Not Spock" (1975) dan "I Am Spock" (1995).



Setelah "Star Trek" berakhir, aktor itu kemudian bergabung dengan seri petualangan yang tak kalah hit, yakni "Mission Impossible."

FOXNEWS| ANTO