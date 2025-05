Ultah, Prilly Latuconsina Dapat Kado Gitar Doraemon

TEMPO.CO , Jakarta:Prilly Latuconsina baru saja merayakan hari ulang tahunnya pada Kamis, 15 Oktober. Suka cita perasaan pemeran Sisi di sinetron Ganteng-Ganteng Serigala ini merayakan hari jadinya ke 19 tahun.



Bahkan mantan pembawa acara Koki Cilik di Trans TV ini tak bisa menutupi rasa suka citanya ketika mendapat hadiah gitar bergambar Doraemon. Prilly sangat suka dengan tokoh kartun Jepang ini. Dan kabarnya pemberi hadiah tersebut adalah Aliando, lawan mainnya di sinetron GGS yang pernah dikabarkan dekat dan menjadi pacarnya. Belakangan dikabarkan keduanya tak lagi menjalin hubungan.



Suka cita Prilly menerima kado tersebut, ketika ditanya apakah itu kado sang mantan, gadis berambut panjang ini hanya tersenyum saja.



Namun rasa suka cita Prilly juga diungkapkan melalui akun Instagramnya pada Kamis, 15 Oktober melalui akun @prillylatuconsina96 menuliskan, "Doraemon reminds me of my childhood, guitar gives melody to my life, and now I'm turning 19."I'll always know that my wonderful life comes from the sweetest things. Thanks for the combination of my 2 favorite things!"



Banyak para Netizen yang ikut memberikan ucapan selamat pada Prilly. "Cie... dapat kado dari abang @aliandooo ya @prillylatuconsina96?" tulis akun @daraadianty.



Pada akun @shafarhama menulis, "Cieee dapet dari abang aliando. gitarnya lucu banget gambar doraemon."



"Happy Birthday ya kaka @prillylatuconsina96 maap kak telat ucapin sukses selalu," tulis akun @hershintadesiandra.



HADRIANI P.