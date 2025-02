Warga Kanada Boikot Liburan ke Amerika Serikat, Ada Apa?

Salah satu pelancong Kanada yang membatalkan liburan ke AS adalah Petter Mulholland. Bersama dengan istrinya, warga Vancouver itu biasa mengunjungi Seattle setiap tahun untuk menonton pertandingan bisbol Toronto Blue Jays melawan Mariners. Namun, kegiatan tahunan ini harus berakhir karena ia marah atas kebijakan Trump mengenai tarif barang impor serta pembahasan tentang Kanada menjadi negara bagian ke-51 AS.

Seiring ketegangan terkait bea masuk meningkat, perilaku perjalanan wisatawan Negari Daun Maple mulai terlihat. Diperkirakan bahwa boikot tersebut dapat merugikan AS, karena negara itu merupakan penyumbang terbesar wisatawan di Negeri Abang Sam sebanyak 20,4 juta pelancong per tahun.

Laki-laki berusia 69 tahun itu semakin mengurungkan niatnya bepergian ketika Presiden AS menyebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sebagai diktator.

Selain Mulholland, Carlo Tarini dari Montreal mengganti rencana liburan keluarganya pada April mendatang dari New York City ke Bahama. Dilansir dari New York Post, ia mengatakan bahwa AS tidak akan ada dalam rencana perjalanan keluarganya untuk empat tahun ke depan. Bagi Tarini, ancaman Trump terhadap bea 25 persen berdampak pada ekonomi negara tersebut, membuat harga mata uang Kanada merosot terendah dalam dua dekade.

Batal karena Alasan Politik

Konsultan perjalanan Travel Group di Vancouver, McKenzie McMillan, menyampaikan beberapa kliennya sudah membatalkan pesanan perjalanan. Februari biasanya menjadi bulan sibuk bagi agen perjalanan ritel perjalanan kantor serta liburan premium untuk wisata bulan semi.