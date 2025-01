Ormas Merajalela karena Dipelihara Negara

Loren Ryter, peneliti dari University of Washington, dalam esainya yang berjudul "Pemuda Pancasila: The Last Loyalist Free Men of Suharto's Order?” menulis tentang sejarah lahirnya Pemuda Pancasila. Menurut dia, Pemuda Patriotik berubah menjadi Pemuda Pancasila setelah diresmikan secara formal saat kongres IPKI di Surabaya pada 1961. Organisasi ini secara aktif membantu militer menumpas anggota dan simpatisan PKI, terutama setelah peristiwa 30 September 1965.