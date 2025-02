Bisakah Razman Nasution dan Firdaus Oiwobo Dijerat Pidana Menghina Pengadilan?

KERICUHAN antara advokat Razman Arif Nasution dan Hotman Paris Hutapea saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis, 6 Februari 2025, berimbas panjang. Pihak PN Jakarta Utara melaporkan Razman dan pengacaranya, Firdaus Oiwobo, ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI karena dituding menghina pengadilan alias contempt of court . Keduanya pun terancam tak bisa lagi beracara di pengadilan.

Juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, mengatakan tindakan keduanya merupakan perbuatan tidak pantas yang dapat dikategorikan merendahkan dan melecehkan muruah pengadilan atau contempt of court. MA, kata dia, tidak menenggang siapa pun pelakunya. "Sehingga harus dimintai pertanggungjawaban menurut ketentuan hukum yang berlaku, baik pidana maupun etik,” ucapnya dalam keterangan tertulis pada Senin, 10 Februari 2025.

Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Wahyu Widada merespons aduan contempt of court tersebut. "Setiap laporan akan didalami," ujarnya saat dimintai konfirmasi lewat pesan penedk pada Kamis, 13 Februari 2025.

Dalam hukum peradilan Indonesia, istilah contempt of court sebenarnya sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Butir 4 penjelasan umum undang-undang tersebut memerintahkan pemerintah membentuk undang-undang contempt of court untuk mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, serta kehormatan badan peradilan.

Pengajar hukum pidana di Universitas Mulawarman, Orin Gusta Andini, menilai penghinaan terhadap peradilan tetap bisa diproses secara pidana meski tak ada undang-undang yang mengatur secara khusus soal contempt of court. Menurut dia, KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah mengatur tata tertib selama persidangan hingga perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama sidang. "Itu diatur dalam KUHP dan KUHAP," ujarnya saat dihubungi pada Kamis, 13 Februari 2025.

Peristiwa contempt of court di PN Jakarta Utara bukan yang pertama kali terjadi di Indonesia. Berikut sejumlah kasus contempt of court yang berhasil dirangkum Tempo:

Menurut Orin, contempt of court terjadi karena banyak faktor. Dari ketidakpuasan pihak terhadap putusan pengadilan, sehingga mereka tidak bisa menahan diri dan menjaga perilakunya, hingga ketidaktahuan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut sebagai tindak pidana.

Kendati demikian, dia menilai persoalan penghinaan terhadap pengadilan ini harus dibahas secara hati-hati. "Harus bisa diberikan batasan antara contempt of court dan perbuatan lain yang tidak memiliki niat serta akibat buruk terkait dengan pengadilan dan sendi-sendi negara demokrasi," ucapnya. Dia mencontohkan perbuatan lain yang tidak memiliki niat jahat adalah diseminasi atau mengomentari putusan hakim.

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani tak sepakat jika dikatakan tindakan Razman dan Firdaus merupakan contempt of court, meski hal itu tidak dapat dibenarkan. Berdasarkan pengamatannya, peristiwa itu terjadi setelah sidang usai.

Sebab, majelis hakim sudah mengetuk palu yang menandai sidang sudah berakhir. "Jadi, contempt out of court itu namanya?" katanya saat dihubungi secara terpisah. Selain itu, Julius menilai tak adanya aturan khusus soal contempt of court membuat tindakan Razman dan Firdaus tak bisa dipidana.

Pembekuan Sumpah Advokat

Tak hanya terancam jerat pidana, Razman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo pun terancam tak lagi bisa beracara di pengadilan. MA menyatakan berita acara sumpah advokat Razman dan Firdaus telah dibekukan. Juru bicara MA Yanto menyebutkan pembekuan itu untuk menegakkan muruah dan wibawa pengadilan. Pembekuan berita acara sumpah advokat itu ditetapkan oleh pengadilan tinggi yang melakukan penyumpahan.