Intel Diduga Amankan WNA saat Demo 'Indonesia Gelap' di Jakarta, Ini Kata Polisi

Tempo sempat mencoba mengikuti WNA yang dibawa paksa tersebut. Saat dikonfirmasi, WNA tersebut mengaku bukan berasal dari media ataupun lembaga pers dari luar Indonesia. "No media," katanya saat dikonfirmasi oleh Tempo.

Dalam laporan The Star, media asal Malaysia, unjuk rasa itu digambarkan sebagai bentuk protes rakyat Indonesia terhadap situasi terkini atas kebijakan Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Ketidakpuasan masyarakat terhadap situasi terkini di Indonesia terwujud dalam sejumlah gerakan yang memprotes kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan pendahulunya," kata laporan The Star, Selasa, 18 Februari 2025.

Dalam laporan berjudul "Dark Indonesia’ Protests Erupt Nationwide With Students Taking to Streets" itu The Star menyoroti demonstrasi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI di Patung Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda, kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta.