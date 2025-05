Kilas Balik Dugaan Kartel Suku Bunga Pinjaman Online

Berdasarkan catatan Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas), awalnya AFPI menetapkan suku bunga maksimal pinjol sebesar 0,8 persen per hari. Namun, pada 2021, OJK merilis hasil riset yang menyatakan tingkat suku bunga wajar pinjol sebesar 0,30-0,45 persen per hari. Karena itu, Asosiasi membuat kesepakatan baru dengan menurunkan tingkat bunga pinjaman maksimal 0,4 persen per hari.