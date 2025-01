KPK Nyatakan Aris Budiman Bersalah, Sanksi Belum Diputuskan

Dalam waktu bersamaan, tim pengawas juga memeriksa dugaan pelanggaran kode etik oleh Novel Baswedan atas kiriman surat elektronik penyidik utama KPK itu yang bertanggal 14 Februari 2017. Surat itu—dikirim Novel dalam kapasitasnya sebagai Ketua Wadah Pegawai KPK—berisi protes terhadap rencana Aris merekrut perwira senior Polri. Agus menyebutkan DPP juga merekomendasikan bahwa Novel bersalah. "Suaranya, lima banding lima," ujarnya. Ia enggan mengungkapkan sanksi yang mungkin bakal dijatuhkan kepada Novel.