LBH Jakarta dan Celios Siapkan Gugatan Class Action atas Produk Pertamax Oplosan

TEMPO.CO , Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Center of Economic and Law Studies (Celios) tengah menyiapkan dua langkah hukum sekaligus terhadap PT Pertamina ihwal dugaan pengoplosan Pertamax (RON 92). Kedua lembaga ini berencana mengajukan gugatan class action untuk menuntut ganti rugi serta citizen lawsuit (CLS) yang mendorong reformasi tata kelola industri migas.

Sebelumnua, LBH Jakarta dan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban dari pengoplosan BBM jenis Pertamax. Dugaan pengoplosan bensin ini diungkap oleh Kejaksaan Agung dalam dugaan tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, Sub Holding, dan Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS) periode 2018-2023.