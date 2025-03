Apakah Proses Pembuktian dalam Kasus KDRT Sama dengan Kekerasan pada Umumnya?

Hal ini juga dimandatkan oleh CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Mengenai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Undang-undang ini juga sebagai wujud penerapan prinsip pencegahan kekerasan terhadap perempuan.