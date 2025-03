Penjelasan Metode Follow The Money yang Dipakai KPK Usut Korupsi Bank BJB

TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjelaskan konsep pendekatan mengejar uang hasil kejahatan atau follow the money, khususnya dalam konteks pencucian uang, pencegahan, dan pemberantasan tindak pidana pencucian sejalan dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) serta rekomendasi yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).