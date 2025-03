Polri Bakal Tilang Pemudik yang Langgar Ganjil-genap

Lalu, skema one way akan diberlakukan di Km 70 Tol Jakarta-Cikampek sampai Km 414 Tol Semarang-Batang. Skema one way di dua jalur ini, kata Agus, diberlakukan pada Kamis, 27 Maret 2025 pukul 14.00 WIB sampai Sabtu, 29 Maret 2025 pukul 24.00 WIB.