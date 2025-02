Zarof Ricar Punya Harta Rp 915 Miliar, Berapa Gaji Pegawai MA?

Berdasarkan beleid tersebut, ketua MA mendapatkan gaji pokok sebesar Rp 5.040.000 per bulan, wakil ketua MA sebesar Rp 4.620.000 per bulan, ketua muda MA sebesar Rp 4.410.000 per bulan, dan hakim anggota MA sebesar Rp 4.200.000 per bulan.