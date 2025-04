Topping Off Apartemen Mewah The Elements

INFO BISNIS - Sinar Mas Land menggelar topping off apartemen The Elements, Rabu, 26 Juli 2017. Prosesi topping off ditandai dengan acara seremonial berupa pengecoran terakhir pada area slab roof tower 2 secara simbolis. Acara dihadiri jajaran manajemen Sinar Mas Land serta Hyundai Engineering & Construction dan NKE JO selaku kontraktor pembangunan The Element. Hadir pula para pembeli dan semua pihak yang mendukung pembangunan The Elements.

Apartemen mewah The Elements dibangun di atas lahan seluas 6.400 meter persegi, yang merupakan bagian dari 6 hektare lahan Sinar Mas Land di kawasan super blok Rasuna Epicentrum. Hunian apartemen ini dikelilingi gedung perkantoran dan kedutaan serta sarana pendukung lain, seperti bioskop XXI, bank, restoran, sport club, supermarket, dan jogging track.

Proses pembangunan apartemen The Element dimulai pada akhir Agustus 2015 serta dikerjakan Hyundai Development Engineering & Construction dan NKE JO. Konstruksi pembangunan secara keseluruhan hanya memerlukan 23 bulan untuk dua tower masing-masing 32 dan 39 lantai. Selain kecepatan penyelesaian pembangunan, mutu bangunan juga menjadi prioritas Sinar Mas Land dalam menjaga kepuasan konsumen.

The Elements terdiri atas dua tower megah dengan total 372 unit. Tower 1 merupakan premium class tower karena hanya memiliki 4 unit per lantai dengan tipe 3BR, fasilitas private lift dan folding window balcony, serta luas bersih per unit 148 meter persegi. Sedangkan tower 2 terdiri atas 39 lantai, 7 unit per lantai dengan berbagai tipe mulai 2BR, 2BR+, hingga 3BR, serta luas bersih dari 72 meter persegi sampai 121 meter persegi. Setiap unit apartemen ini dijual dengan harga mulai Rp 43 jutaan per meter.

CEO Strategic Development and Services Sinar Mas Land Ishak Chandra menyatakan optimistis The Elements akan menjadi primadona hunian apartemen mewah di Jakarta. “Dibangun kontraktor yang reliable serta lokasi yang strategis serta fasilitas lengkap serta kemudahan akses karena berdiri di kawasan super blok Rasuna Epicentrum akan menjadikan hunian ini tidak hanya mewah sebagai tempat tinggal, tapi juga bernilai tinggi sebagai investasi,” ujarnya.

Sinar Mas Land optimistis The Elements akan menjadi pilihan masyarakat kelas atas di Indonesia untuk berinvestasi dan tinggal di proyek ini. Hal tersebut terbukti dari penjualan unitnya yang terus bertambah. Bahkan hingga saat ini telah terjual 43 persen dari total 300 unit yang dipasarkan.

Setiap unit di The Elements menggunakan perlengkapan terbaik serta spesifikasi kelas premium dengan sistem double glass serta aluminium frame YKK yang mampu meredam panas dan suara, sistem ventilasi M Systema dari Jepang di setiap kamar tidur; imported marble; lift, AC, dan generator set product Mitsubishi; serta jaringan fiber optic triple play untuk mendukung kualitas gambar, suara, dan data terpadu, yang dikenal sebagai GPON System.

Di masa mendatang, pemerintah berencana membangun gedung Pertamina Energy Tower, gedung tertinggi di Indonesia yang berlokasi “selangkah”, tepat di seberang The Elements, yang akan memberikan nilai tambah dan potensi besar untuk disewakan. Selain itu, dengan adanya rencana pemerintah membuat sarana transportasi modern, light rapid transit (LRT) dengan lokasi stasiun terdekat di Kuningan Center atau GOR Soemantri, membuat The Elements sangat menunjang kehidupan di kawasan super blok tersebut. Keunggulan lain tinggal di kawasan ini adalah aksebilitasnya yang tinggi.

The Elements memiliki empat akses untuk mencapai The Elements, yakni melalui Jalan H.R. Rasuna Said masuk dari samping gedung KPK lama, akses dari jalan H.R. Rasuna Said masuk dari samping Plaza Festival dan MMC, akses dari Jalan Casablanca masuk Jalan Ahmad Bakrie Timur, serta akses dari Jalan Galunggung Menteng.

“Kami melihat The Elements memiliki potensi yang sangat besar untuk dijadikan tempat tinggal bagi masyarakat yang ingin merasakan sensasi hidup mewah dengan fasilitas yang nyaman dan lengkap, juga bagi masyarakat yang ingin berinvestasi,” ujar Ishak.

Untuk melengkapi kenyamanan penghuni, Sinar Mas Land memberikan semi furnished di setiap unitnya, seperti wardrobe TOTO di setiap kamar, kitchen appliances pada dry kitchen (induction stove, hood, dan oven merek De Dietrich) lengkap dengan kabinet atas dan bawah, lift dan AC split duct merek Mitsubishi, serta water heater yang telah terinstalasi di setiap kamar mandi dan dapur.

Show unit tersedia di Marketing Gallery The Elements, Jalan Epicentrum Boulevard Barat, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan, yang buka setiap hari pukul 10.00-18.00.(*)