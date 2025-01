Anggota DPR AS Usulkan RUU Pembelian Greenland dari Denmark

TEMPO.CO , Jakarta - Sejumlah anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Republik mengusulkan RUU yang memungkinkan Donald Trump melaksanakan negosiasi dengan Denmark untuk membeli Greenland usai dirinya resmi menjadi Presiden AS.

"RUU Buat Greenland Jaya Lagi" tersebut secara resmi diajukan Andy Ogles, anggota DPR AS dari Partai Republik pada Senin seperti dilansir Reuters .

"Dengan ini, Kongres AS memberi izin kepada Presiden AS, mulai pukul 12:01 pada 20 Januari 2025, untuk mengupayakan negosiasi dengan Kerajaan Denmark demi mengakuisisi Greenland menjadi bagian AS," demikian petikan RUU itu.