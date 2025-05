Asal Usul Asap Hitam dan Putih dalam Konklaf Pemilihan Paus

Sinyal asap telah digunakan untuk komunikasi selama ribuan tahun, tulis Clare Johnson, profesor Studi Liturgi dan Teologi Sakramental di Universitas Katolik Australia dalam sebuah artikel yang diterbitkan di The Conversation. Sinyal asap digunakan sebagai peringatan, panggilan untuk berkumpul atau untuk menyampaikan berita. Banyak masyarakat menggunakan teknik canggih untuk menunjukkan pesan tertentu.

Pertama kali asap putih menjadi indikator terpilihnya seorang paus baru adalah pada 1914. Paus sebelumnya, Pius X, telah memerintahkan pada 1904 agar semua dokumen yang terkait dengan pemilihan, tidak hanya surat suara, dibakar. "Sehingga menghasilkan lebih banyak asap putih untuk pemungutan suara terakhir dan membuatnya benar-benar terlihat," tulis sejarawan Frederic J. Baumgartner dalam bukunya, " Behind Locked Doors: A History of the Papal Elections. "