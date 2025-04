Menlu dan Menhan Indonesia-Cina akan Bertemu di Beijing Pekan Depan

"Pada 21 April, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Pertahanan Dong Jun akan memimpin Pertemuan Tingkat Menteri Pertama Menteri Luar Negeri dan Pertahanan China-Indonesia (First Ministerial Meeting of China-Indonesia Joint Foreign and Defense Ministerial Dialogue) di Beijing. Menlu Indonesia Sugiono dan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin akan menghadiri pertemuan tersebut," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Jumat seperti dilansir Antara.