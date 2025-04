Negara-Negara yang Terkena Tarif Impor Trump Tertinggi dan Terendah

Menurut laporan Aljazeera, Trump mengenakan tarif impor tinggi kepada negara-negara yang dianggap pemerintahan memiliki praktik perdagangan yang tidak adil atau mengenakan tarif yang lebih tinggi pada barang-barang AS.

Indonesia termasuk negara yang terdampak dengan tarif timbal balik sebesar 32 persen yang dikenakan pada produk ekspor ke AS. Guru Besar FEM IPB, Didin S. Damanhuri, memperkirakan kebijakan ini dapat memperburuk pelemahan nilai tukar rupiah, yang berpotensi turun hingga Rp17.000 per dolar AS.