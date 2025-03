Presiden Zelensky Dimarahi Donald Trump di Gedung Putih, Begini Reaksi Warga Ukraina

Namun, pertemuan tersebut dengan cepat berubah menjadi pertengkaran sengit di depan kamera ketika Trump terlihat membuat Zelensky jengkel dengan menolak untuk mengutuk Rusia, yang meluncurkan invasi berskala penuh ke Ukraina tiga tahun lalu dan menduduki sebagian wilayah Ukraina sejak tahun 2014.



Petro, seorang mahasiswa berusia 20 tahun, mengatalan, "Perjanjian dan partisipasi AS dalam kesepakatan mineral seharusnya menstabilkan hubungan. Sekarang ini sangat menakutkan. Saya pikir ini bisa didekati dengan cara yang lebih diplomatis, tetapi dari sudut pandang individu, saya dapat memahami Zelensky karena nada dialog dengan Trump dan Vance mengindikasikan bahwa ini akan berakhir seperti ini."

Kegagalan Diplomasi AS

Roman Shkanov, warga Ukraina pemilik perusahaan IT, menyebut pertengkaran publik tersebut sebagai "kegagalan total diplomasi AS". "Negara yang begitu kuat, tapi berada dalam posisi yang lemah dan mendukung kediktatoran. AS pada dasarnya mencium kaki Rusia. Ini adalah kebijakan bodoh yang menyebabkan kemunduran AS," katanya kepada Al Jazeera.