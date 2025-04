Puluhan Negara Mau Negoisasi dengan AS, Tarif Trump Ditunda

Pada tahun 1987, saat masih dikenal sebagai pengusaha properti berusia 41 tahun, Trump pernah memasang iklan satu halaman penuh di The New York Times dan sejumlah surat kabar lainnya. Dalam iklan itu, ia mengkritik sistem global yang dianggap merugikan Amerika Serikat, termasuk pengaruh dolar AS yang kuat terhadap sektor manufaktur, surplus perdagangan Jepang, serta beban biaya bantuan militer bagi negara-negara sekutu.

Ketika menjabat sebagai Presiden AS, Trump mulai merealisasikan pandangannya tentang kebijakan perdagangan yang lebih menguntungkan bagi Amerika. Antara Juli 2018 hingga Agustus 2019, ia mengumumkan rencana pengenaan tarif terhadap produk Cina senilai lebih dari 550 miliar dolar AS. Sebagai respons, Cina juga memberlakukan tarif pada barang-barang asal AS senilai lebih dari 185 miliar dolar AS.