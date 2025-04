TEMPO.CO, London - Foto rudal Hellfire milik angkatan bersenjata Inggris atau RAF bertuliskan “Love from Manchester” beredar di media sosial.



Rudal Hellfire yang disertai tulisan mengenang teror Manchester itu akan diluncurkan ke wilayah ISIS di Suriah.



Foto rudal Hellfire bertuliskan “Love from Manchester” yang beredar di Twitter sempat dikira hoax, tapi belakangan dibenarkan Kementerian Pertahanan Inggris.



Baca juga: Ini 4 Hal Tentang Salman Abedi, Pelaku Teror Manchester



"RAF membenarkan bahwa foto itu asli," kata juru bicara RAF, seperti dikutip dari The Sun, 25 Mei 2017.



Di bawah foto, tercantum keterangan, “Skuadron RAF Armourer on a Reaper UAV menulis ini di rudal Hellfire sebelum berangkat menjalankan misi di Suriah.”



Mengutip Independent, tidak jelas siapa sesungguhnya yang menulis pesan di satu sisi rudal tersebut.



Baca juga: ISIS Mengaku Bertanggung Jawab atas Teror Manchester



Rudal Hellfire berlokasi di markas RAF di Siprus. Markas RAF ini digunakan untuk melakukan serangan udara terhadap ISIS.



Adapun kalimat pada rudal itu dikatakan sebagai respons atas kekejian milisi ISIS dalam peristiwa teror Manchester yang menewaskan 22 orang dan melukai puluhan lain seusai konser penyanyi Amerika Serikat, Ariane Grande, Senin malam, 22 Mei 2017.



SUN | INDEPENDENT | MARIA RITA