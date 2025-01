Suriah: Menjadi Afganistan II

Meski belum diketahui jelas keberadaannya, yang pasti kepergian Bashar ini menandai berakhirnya dinasti politik keluarga Al-Assad yang telah berkuasa di Suriah selama lebih dari 50 tahun. Ia melanjutkan kekuasaan ayahnya, Hafez Al-Assad, yang memerintah sejak 1971 hingga 2000.



Kekuasaan keluarga Assad berakhir setelah para pemberontak bersenjata yang berpusat di Idlib berhasil merangsek masuk ke Ibu Kota Damaskus. Kejatuhan Damaskus sebenarnya sudah lama diramalkan, tinggal menunggu waktu. Sejak 2011, Suriah jatuh dalam perang saudara. Gempuran terhadap pemerintahan Assad datang dari semua penjuru mata angin. Para pemberontak ini seperti gerombolan kurcaci yang menunggu lemahnya Gulliver, pemerintahan Assad yang tidak didukung oleh Amerika Serikat dan Eropa.



Berbagai kelompok milisi bersenjata di Suriah—kebanyakan beraliran Islam garis keras—muncul dan tumbuh subur di negeri itu. Ada yang beraliansi dengan kelompok di luar Suriah, seperti Al-Qaidah dan ISIS, yang kemudian berubah menjadi ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant, Negara Islam Irak dan Syam). Ada juga Jabhat an-Nusra (Al-Nusra Front), Harakat Nour al-Din al-Zinki, Liwa al-Haq, Jaysh al-Sunna, dan Hurras al-Din (cabang Al-Qaidah terbaru di Suriah).



Adapun yang berhasil merebut Damaskus dan membuat Assad kabur adalah Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang dipimpin oleh Abu Mohammed al-Julani. Sebelumnya, Al-Julani memimpin pasukan yang ia bentuk sendiri, Jabhat Fateh al-Sham (Front Pembebasan Syam/Suriah). HTS selama ini bermarkas di Idlib, yang berjarak 350 kilometer dari Damaskus.

Kejatuhan Damaskus Tidak Mengakhiri Konflik

Dengan banyaknya kelompok bersenjata di Suriah, bisa dipastikan kejatuhan pemerintahan Assad tidak akan mengakhiri konflik di sana. Bahkan bisa dipastikan di masa depan konflik ini akan makin panjang dan brutal. Suriah akan menjadi Afganistan II.