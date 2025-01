Bahaya Influencer Penyebar Hoaks dan Pentingnya Literasi Digital

PEMENGARUH di media sosial atau yang populer disebut influencer memainkan peran signifikan dalam ekosistem informasi global sejak beberapa tahun terakhir. Dengan ribuan hingga jutaan pengikut, mereka mampu mempengaruhi opini publik dan menggiring diskusi perihal sosial, budaya, ekonomi, serta politik.



Peran mereka pun sangat penting dalam aktivisme masyarakat yang menjadi salah satu kunci perubahan sosial. Pada tahun politik, influencer kerap disewa untuk memoles citra para kandidat. Menurut ulasan The New York Times, Partai Republik di Amerika Serikat (AS) membangun infrastruktur dan membiayai influencer sayap kanan untuk menyebarkan kampanye mereka di TikTok. Strategi ini berperan besar mengantarkan Donald Trump memenangi pemilihan umum 2024.



Pola serupa juga terjadi di negara-negara lain, termasuk Indonesia. Berdasarkan laporan Reuters Digital News Report 2024, para pemengaruh dan komentator partisan makin menjamur di platform media sosial, khususnya di YouTube serta TikTok, dan menjadi acuan sumber informasi masyarakat global.



Pada November 2024, Pew Research Center melakukan studi terhadap 500 influencer berita populer di Amerika Serikat dan konten yang mereka hasilkan. Selain mengadakan survei, Pew Research Center meninjau lebih dari 28 ribu akun media sosial dan menemukan hampir 40 persen generasi muda AS berusia 18-29 tahun secara teratur mendapatkan informasi dari para influencer yang sebagian besar tidak pernah bekerja di organisasi berita. Studi lain dari Pew mengungkap lebih dari separuh orang dewasa di AS terkadang mendapatkan berita dari media sosial, platform yang digunakan para pemengaruh di media sosial untuk menebarkan pengaruh.

Namun meningkatnya peran influencer ternyata belum diimbangi dengan kemampuan mereka memeriksa validitas informasi sebelum menyebarkannya ke publik. Survei United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) bertajuk “Behind the Screens: Insights from Digital Content Creators; Understanding Their Intentions, Practices, and Challenges,” yang dirilis pada November 2024, mengungkap bahwa 62 persen kreator konten mengaku tidak memeriksa akurasi informasi sebelum membagikannya kepada pengikut mereka. Hanya 37 persen dari influencer yang menyatakan memverifikasi informasi melalui situs pemeriksa fakta sebelum disebarkan.