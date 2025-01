18 Tahun Aksi Kamisan: Menjaga Harapan Agar Tak Punah

PESAWAT yang kutumpangi mendarat di sebuah negara adikuasa, antah berantah di belahan dunia lain, jauh dari negeriku. Di Bandar Udara John F. Kennedy, Amerika Serikat, kakiku menjejak. Sahabatku, Matt Easton, menyambut. Aku bersama Usman Hamid, koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) saat itu, menghadiri acara pemberian Human First Award yang dianugerahkan kepada suamiku, Munir , atas keberaniannya membela hak asasi manusia. Penghargaan itu juga diberikan kepadaku karena mendesak pembunuh suamiku mendapat hukuman.

Di Kota New York, 16 Oktober 2006, perasaanku berkecamuk. Bangga atas penghargaan ini, tapi di hati yang paling dalam, rasa nyeri menggigitku. Dengan semua yang aku lakukan, aku tetap kehilangan suamiku dan terdapat ruang kosong perjuangan hak asasi manusia serta demokrasi. Aku tetap menyimpan mimpiku: penjahat sesungguhnya yang merancang pembunuhan suamiku dengan racun arsenik dipenjarakan dan dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat.

Di ruang kesakitanku atas kehilangan suamiku, aku harus terus menggaungkan bahwa kejahatan ini begitu luar biasa dan negeri kita terlalu menormalisasi kejahatan bengis yang terus terjadi. Perjuangan ini sangat penting, seperti mimpi kami agar hak asasi manusia ditegakkan dan demokrasi dirawat demi masa depan generasi muda nanti.

Di New York, aku bertemu dengan salah satu penerima Human First Award, Damas de Blanco atau Ladies in White. Mereka adalah para ibu yang memakai baju putih di Kuba, yang secara konsisten berdemonstrasi setiap pekan, memprotes penahanan politik terhadap suami dan anak-anak mereka. Aku juga berkenalan dengan para ibu pejuang di Argentina, Madres Plaza de Mayo, yang konsisten menggelar demonstrasi damai atas penghilangan paksa anak dan suami mereka oleh rezim otoriter di sana.