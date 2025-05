Brook: Amir Khan Tidak Punya Rasa Hormat

TEMPO.CO, London - Juara dunia tinju kelas welter IBF atau Federasi Tinju Internasional asal Inggris, Kell Brook, mengritik rival senegaranya, Amir Khan, karena tidak menghormatinya. “Khan tidak punya rasa hormat pada saya dan mengecilkan saya, padahal saya telah bertanya baik-baik kepadanya,” tutur Brook sebagaimana dikutip BBC, Jumat, 3 April 2015.



Menurut Brook, Khan telah berbicara dengannya dan menganggapnya bukan siapa-siapa. Brook menegaskan ia juara dunia tak terkalahkan yang mestinya dihormati (petinju lain). Petinju Inggris berumur 28 tahun ini belum terkalahkan dalam 34 kali pertandingannya, menang knock out atau KO 23 kali dan belum pernah bermain imbang.



Khan yang juga berumur 28 tahun memilih menghadapi lawan dari Amerika Serikat, Chris Algieri, pada 30 Mei mendatang. Hal inilah yang membuat Brook kesal karena ia ingin menghadapi Khan juara dunia kelas welter WBC Silver atau Dewan Tinju Dunia dan WBA atau Asosiasi Tinju Dunia.



Brook merebut gelar juara dunia kelas welter IBF dengan membukukan kemenangan angka atas petinju AS, Shawn Porter, di California, AS, 16 Agustus 2014. Ia mempertahankan gelarnya dengan membukukan kemenangan ronde keempat dari rencana pertarungan 12 ronde melawan petinju Rumania, Ionut Dan Ion, di Inggris Sabtu lalu.



“Tiap penggemar tinju di Inggris dan dunia ingin melihat pertarungan saya melawan Khan. Kami memiliki rivalitas besar, dan banyak uang yang bakal dia dapat, karena ini kejuaraan dunia. Ia tinggal mengangkat telepon, tapi dia tidak mau,” kata Brook.



Menanggapi hal itu Khan dalam akun Twitter-nya menyatakan: "Menurut saya Kell Brook sedang sekarat untuk melawan saya agar mendapat uang banyak sebelum menghadapi lawan setengah layak dan kehilangan gelar (juara) IBF. Algieri (hanya sekali kalah sewaktu melawan Manny Pacquiao) masih merupakan lawan yang lebih baik daripada Ionut Dan Ion."



BBC | AGUS BAHARUDIN