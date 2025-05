Spieth Buka Tahun 2016 dengan Juarai Tur PGA AS

TEMPO.CO, Jakarta - Jordan Spieth meraih gelar Tur PGA AS ketujuhnya pada Minggu waktu setempat, setelah memenangi Tournament of Champions dan sekaligus menyamai Tiger Woods untuk karir terbanyak memenangi turnamen sebelum berusia 23 tahun.



Pegolf berusia 22 tahun asal Texas itu mencatat 67 pukulan atau enam di bawah par pada permainan putaran keempat, dan secara total empat putaran permainan dia membukukan 262 pukulan atau 30 di bawah par, dan menjadi pegolf kedua dalam sejarah yang mampu mencetak pukulan 30 di bawah par.



Itu bisa jadi turnamen tur PGA AS pertamanya pada 2016, dan Spieth bisa terus melaju, dimana dia memenangi dua turnamen utama dan lima gelar lainnya, dia juga berakhir sebagai runner-up di PGA Championship dan posisi keempat di Inggris Terbuka.



Juara bertahan turnamen Masters dan AS Terbuka itu menyatakan lega dengan penampilan awal tahunnya itu.



"Sangat puas, saya merasa sebagai mantan selama sepekan ini, ini seperti measa istirahat tiga pekan yang pendek dan hanya mencoba untuk terus memastikan apa yang telah kami lakukan tahun lalu," katanya.



Sementara itu pegolf rekan senegaranya asal AS Patrick Reed, berada di posisi kedua. Dia mencetak empat birdie di sembilan lubang permainan pertama di lapangan 73 par Plantation di Kapalua. Dia pada permainan putaran keempat mencatat 69 pukulan atau empat di bawah par, dan secara total empat putaran membukukan 270 pukulan atau 22 di bawah par.



