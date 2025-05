TEMPO.CO, Jakarta - Petenis Uruguay Pablo Cuevas meraih gelar ATP keempatnya pada Minggu waktu setempat, setelah menundukkan petenis Argentina Guido Pella 6-4, 6-7(5/7), 6-4 di final Rio Open.



Cuevas yang menentukan kemenangannya lewat pukulan smash forehand pada poin akhir, untuk meraih kemenangan setelah bertarung selama dua jam 16 menit di ajang lapangan tanah liat itu.



Pertandingan final itu sempat dihentikan pada set pembukaan dan diteruskan pada pagi hari pada Senin.



Sebelumnya Cuevas juga sempat mengalahkan Nadal pada semifinal diturnamen Rio itu.



"saya tahu orang menjagokan Nadal, tapi saya senang anda mendukung saya, saya berharap setiap orang di uruguay menikmati itu," kata Cuevas.



Namun Pella, peringkat 71 dunia, tampaknya bakal naik peringkat meskipun dia gagal meraih gelar di turnamen Rio Open itu, dia cukup menjadi runner up dengan mengantongi hadiah 142.450 dolar AS.



Sedangkan Cuevas, peringkat 45, dengan kemenangannya itu dia naik menjadi peringkat 27.



Sementara itu di final putri, mantan juara Prancis Terbuka Francesca Schiavone, memenangi gelar pertamanya sejak 2013 dengan mengalahkan petenis AS Shelby Rogers 2-6, 6-2, 6-2 di final turnamen itu, demikian AFP melaporkan.



ANTARA