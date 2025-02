15 Prodi Sepi Peminat di ITS Surabaya, Bisa Jadi Pilihan SNBP 2025

TEMPO.CO , Jakarta - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi teknik terkemuka di Indonesia. Setiap tahunnya, ribuan calon mahasiswa bersaing untuk mendaftar di kampus yang berlokasi di Surabaya ini. Akan tetapi, tidak semua program studi di ITS memiliki tingkat peminat yang sama.

Dikutip dari laman resmi SNPMB BPPP, dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2024 terdapat beberapa program studi di ITS yang cenderung sepi peminat, meskipun menawarkan prospek karir yang menjanjikan.

Tahun ini, ITS membuka sebanyak 56 jurusan dengan rentang jenjang sarjana terapan dan sarjana yang bisa dipilih oleh calon mahasiswa ketika mendaftar SNBP 2025. Oleh karena itu, daftar jurusan sepi peminat di ITS bisa jadi strategi bagi calon mahasiswa untuk meningkatkan peluang diterima di ITS.