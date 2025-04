3 Pendaki Gunung Prau Tewas Tersambar Petir

TEMPO.CO, Wonosobo -- Tiga orang pendaki Gunung Prau di Patak Banteng, Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, tewas tersambar petir, Minggu 23 April 2017. Ketua Tim SAR Bimolukar, Wahab Abdilah mengatakan jumlah pendaki ada 11 orang dari Jakarta yang naik puncak Prau.

Sebanyak dua orang masih dirawat di RSUD Wonosobo dan enam orang pendaki selamat.

Para pendaki tersebut, menurut dia, naik melalui Pos Dieng dalam keadaan hujan pada Minggu pagi. Sesampainya di puncak mereka tersambar petir.



Baca juga: Mengenaskan, 3 Pelajar Tewas Tersambar Petir Saat Kemah di Lahat



Korban meninggal dunia, yakni Deden Hidayat Maulana (31), warga Benang VI No. 44 RT 9 RW XI Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukma Jaya Depok, Adtya Agung Dermawan (30), warga Cipinang Muara-2 RT 18 RW II Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Korban lainnya, yakni Adi Setyawan (31), warga Cipinang Muara-2 No. 33 RT 5 RW II Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur.



Wahab Abdilah mengatakan selain tiga orang korban tewas, dua orang korban luka dirawat di rumah sakit, yaitu Saiful Ulum (35), warga Kampung Sumur No. 49 RT 9 RW 17 Kelurahan Klender, Jakarta Timur dan Danang (28), warga Cipinang, Jakarta Timur.



Baca: 2 Turis Tewas Tersambar Petir di Pegunungan Buton



"Korban luka maupun yang meninggal dunia sudah dievakuasi ke RSUD Setjonegoro Wonosobo," katanya, Minggu 23 April 2017.



ANTARA