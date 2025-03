5 Tahun Covid-19: Deretan Tokoh yang Meninggal Termasuk Rachmawati Soekarnoputri

Lebih dari seminggu setelah kasus pertama diumumkan di Indonesia, tepatnya pada 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global. Dua hari setelahnya, pemerintah Indonesia secara resmi mengategorikan Covid-19 sebagai bencana nasional.

Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, meninggal pada Kamis, 1 Juli 2021. Ia berpulang setelah menjalani perawatan selama dua hari di Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, Jakarta Timur. Sebelumnya, Enny sempat menjalani isolasi mandiri di rumah.