Ada Politikus PDIP, Berikut Daftar 31 Duta Besar RI yang Dilantik Presiden Prabowo Subianto

Selain dilantik sebagai Duta Besar untuk Italia, Junimart Girsang juga akan merangkap jabatan sebagai Dubes untuk Republik Malta, Republik San Marino, Republik Siprus, serta organisasi internasional seperti Food and Agriculture Organization (FAO), International Fund for Agricultural Development (IFAD), World Food Programme (WFP), dan International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT).