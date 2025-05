Ahmad Dhani Melanggar Kode Etik dan Alasan dalam Sidang MKD

Kasus kedua terkait marga Pono, Ahmad Dhani mengaku pernyataan dalam kasus di atas tersebut tak bermaksud untuk menghina marga asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu. Ia beralasan, penyebabnya hanya terselip lidah sehingga salah ucap. "Itu murni 100 persen slip of the tounge, jadi yang bersangkutan (Rayen Pono) sudah melaporkan saya ke kepolisian dan saya akan menjalani proses hukum itu jika memang ada Yang Mulia, dan itu demi Allah 100 persen itu pure slip of the tounge," katanya,