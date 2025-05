Demo Hari Buruh: Bagi-bagi Sayuran hingga Bentrok Aparat dengan Massa Aksi

TEMPO.CO , Jakarta - Sejumlah unjuk rasa secara serempak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025. Satu dari berbagai aksi itu digelar oleh Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Mei 2025.

Hiburan Band The Brandals

Di tengah-tengah menyampaikan tuntutan, ribuan massa yang demo di depan gedung parlemen juga bersuka ria bersama grup musik The Brandals. Band yang digawangi oleh Eka Annash, Bayu Indrasoewarman, Tony Dwi, Doddy Widyono dan Rulli Annash menghibur massa buruh di atas mobil aksi.

"Mari teman-teman buruh, kita rayakan hari kemenangan kita (May Day)," kata vokalis The Brandals, Eka Annash. Massa pun mengikuti alunan musik ala The Brandals, beberapa terlihat bergoyang dan juga menyalakan flare (suar).