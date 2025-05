Dua Jenderal Anak Try Sutrisno: Kunto Arief Wibowo dan Firman Santyabudi

TEMPO.CO , Jakarta - Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno menjadi sorotan setelah menjadi salah satu anggota dalam Forum Purnawirawan TNI yang meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden. Tidak berselang lama, anak Try, Letnan Jenderal Kunto Arief Wibowo dimutasi dari jabatannya.

Kunto Arief Wibowo adalah salah satu anak dari Try yang berkarier dan memiliki pangkat letnan jenderal di TNI. Selain Kunto, Try juga memiliki anak yang berkarier dan berpangkat inspektur jenderal di Kepolisian Republik Indonesia bernama Firman Santyabudi. Ini profil dua anak Try Sutrisno.