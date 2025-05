Hari Buruh 2025: Massa Mulai Penuhi Kawasan Monumen Nasional

TEMPO.CO , Jakarta - Sejak pukul 06.30 WIB, masa aksi mulai berdatangan ke kawasan Monumen Nasional di Gambir, Jakarta Pusat. Mereka datang untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada Kamis, 1 Mei 2025. Massa aksi datang menggunakan berbagai moda transportasi, termasuk bus, dari daerah seperti Banten, Jawa Barat, dan Jakarta.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan akan ada enam isu penting yang diusung dan disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto.

“Isu yang dibawa dalam perayaan May Day adalah menghapus outsourcing (tenaga alih daya), pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja (satgas PHK), upah yang layak, dan perlindungan buruh dengan mengesahkan RUU (Rancangan Undang-Undang) Ketenagakerjaan yang baru,” kata Said dalam jumpa pers virtual di Jakarta pada Kamis, 24 April 2025, seperti dikutip dari Antara.

Selain itu, Said mengatakan bahwa tuntutan juga mencakup perlindungan hak pekerja rumah tangga melalui pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Berikutnya, pemberantasan korupsi melalui RUU Perampasan Aset.

“Jumlah buruh yang terlibat di seluruh Indonesia adalah melebihi 1,2 juta orang, berdasarkan laporan dari daerah-daerah,” ucap Said.

Di sisi lain, dia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo kemungkinan besar turut hadir dalam peringatan May Day 2025 di Jakarta. “Hampir bisa dipastikan Presiden Prabowo akan hadir langsung dalam perayaan May Day atau Hari Buruh Internasional 2025 pada 1 Mei nanti,” ujar Said.