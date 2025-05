Kronologi Kasus Pelanggaran Etik Ahmad Dhani

Ahmad Dhani sendiri menyanggah aduan itu dan mengaku terselip atau salah bicara. "Itu murni 100 persen slip of the tounge, jadi yang bersangkutan (Rayen Pono) sudah melaporkan saya ke kepolisian dan saya akan menjalani proses hukum itu jika memang ada Yang Mulia, dan itu demi Allah 100 persen itu pure slip of the tounge," tutur Dhani dikutip dari Antara.