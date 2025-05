Presiden Prabowo: OKI Sulit Membantu Palestina Jika Lemah

“Kalau kita lemah tidak mungkin bisa membantu Palestina. Bahkan suara kita pun tidak akan didengar,” kata Prabowo saat menghadiri Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19 atau Persatuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta, Rabu malam, 14 Mei 2025.

Konferensi PUIC ke-19 ini dihadiri oleh delegasi parlemen 37 negara anggota OKI. Sekitar 500 anggota delegasi yang hadir, termasuk dari negara-negara observer. Topik utama konferensi kali ini adalah “PUIC Silver Jubilee–Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience”.