Puncak Arus Balik di Ruas Tol Belmera Diprediksi Terjadi pada 7 April

Dia menjelaskan bahwa Tol Belmera merupakan jalan tol dengan sistem transaksi tertutup atau tarif sesuai jarak, sehingga pengguna jalan tol hanya dapat menggunakan satu uang elektronik yang sama saat tap in dan tap out di gerbang tol.

Adapun top up saldo dapat dilakukan melalui gerai top up di tempat Istirahat dan Pelayanan atau rest area, retail minimarket, atau fitur Near Field Communication (NFC) pada gawai. Selain itu, pengguna jalan tol juga dapat mengunduh aplikasi Travoy sebagai asisten digital perjalanan di jalan tol Jasa Marga Group untuk melakukan top up saldo, mengecek tarif tol, serta mendapatkan resi digital.